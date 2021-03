PRONOS PARIS RMC Le pari football de Lionel Charbonnier du 7 mars Coupe de France

Mon pronostic: Marseille s'impose par au moins deux buts d'écart au Canet, Milik buteur (MYMATCH 2.00).

Suite des 16e de finale de la Coupe de France ce dimanche avec cette affiche entre le Canet et Marseille. Nul doute que le club phocéen aura à cœur de profiter de cette compétition pour faire le plein de confiance. Surtout qu’il reste sur une défaite à Lille (2-0) en championnat. Mais pour réagir, il pourra notamment compter sur Arkadiusz Milik. L’international polonais en est déjà à deux réalisations depuis son arrivée. Autant dire que la mission s’annonce quasi-impossible pour le club de Nationale 2. C’est pourquoi je vois Marseille s’imposer par au moins deux buts d’écart au Canet et Milik marquer un but. Un pari que vous pouvez créer grâce à la rubrique MYMATCH de notre partenaire!

