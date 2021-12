PRONOS PARIS RMC Le pari football de Lionel Charbonnier du 8 décembre - Ligue des Champions

Mon pronostic : Lille ne perd pas, les deux équipes marquent, David buteur (4.80)

La configuration de cette dernière soirée de phase de poule est idéale pour les Lillois ! Je m'explique : un nul suffit aux Nordistes pour atteindre les huitièmes de finale alors qu'en face Wolfsbourg est dans l'obligation de l'emporter. Cela signifie donc que les Allemands vont attaquer, ce qui convient parfaitement aux qualités du LOSC qui est plutôt une équipe de contre. La justesse technique de Renato Sanches sera primordiale pour faire mal à l'adversaire et si le Portugais est dans un bon jour je ne vois pas ce qui peut arriver à Lille. Je joue donc le N2 (Lille ne perd pas), avec les deux équipes qui marquent et j'y ajoute un but de Jonathan david, meilleur buteur de Ligue 1 encore décisif le weekend dernier contre Troyes alors qu'il n'a disputé que la seconde période (4.80 !

Pariez sur Wolfsbourg - Lille ici