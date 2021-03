PRONOS PARIS RMC Le pari football de Rolland Courbis du 6 mars Coupe de France

Mon pronostic: Lyon s'impose par au moins deux buts d'écart et sans encaisser de but contre Sochaux (MYMATCH 2.50).

Je suis totalement d’accord avec Christophe. Assez logiquement l’OL devrait s’imposer ce samedi en 16e de finale de la Coupe de France contre Sochaux. Surtout que les hommes de Rudi Garcia sont en pleine confiance. Ils n’ont en effet perdu qu’un seul de leurs 8 derniers matches. Au tour précédent, ils ont réussi à se débarrasser très facilement d’Ajaccio (5-1). Contexte un peu plus compliqué pour les Sochaliens qui sont toujours 7e de Ligue 2. Même si cette équipe vient de s’imposer à Niort (3-1), je pense que ce sera trop compliquée pour elle cette fois-ci. C’est pourquoi je vois Lyon s’imposer par au moins deux buts d’écart et sans encaisser de but contre Sochaux. Un pari que vous pouvez créer grâce à la rubrique MYMATCH de notre partenaire.

