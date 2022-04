PRONOS PARIS RMC Le pari rugby de Denis Charvet du 10 avril – Champions Cup

Mon pronostic : Clermont bat Leicester (1.90)

La Champions Cup nous offre une très belle affiche aujourd’hui ! Clermont est en grande forme ces dernières semaines, avec quatre victoires sur ses cinq derniers matches. Les Clermontois ont, par ailleurs, remporté leurs six dernières rencontres à domicile et peuvent compter sur un George Moala monstrueux en ce moment. Surtout, l’actuel huitième du Top 14 aime la coupe d’Europe et particulièrement ces matches-là, face à une grosse écurie de Premiership. En effet, Leicester est solide leader de son championnat. Les Tigers sont toutefois un peu plus en difficulté en 2022, notamment en déplacement, où ils comptent quatre revers sur leurs sept dernières sorties. S’ils proposeront une adversité rude aux Clermontois, je ne les vois pas repartir vainqueurs de Marcel-Michelin. Je vous propose donc de miser sur une victoire de l’ASM. Un pari qui vous permet de presque doubler la mise (1.90). Si vous souhaitez hausser cette cote, vous pouvez y ajouter un écart allant de 1 à 7 points (3.60) ou de 8 à 14 points (4.60).

Pariez sur Clermont – Leicester ici !