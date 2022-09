PRONOS PARIS RMC Le pari rugby de Denis Charvet du 10 septembre – Top 14

Mon pronostic : La Rochelle gagne face au LOU avec 1 à 7 points d'écart (3.90)

Les deux vainqueurs des Coupes d’Europe se retrouvent face à face ! C’est le programme alléchant de cette deuxième journée de Top 14. Les deux équipes ont toutes les deux gagné leur premier match et veulent continuer sur leur lancée. Même si les Lyonnais sont très solides à domicile, La Rochelle n’a rien à perdre et veut capitaliser sur sa victoire à Montpellier lors de la première journée. Sur les quatre dernières confrontations, les Rochelais l’ont emporté trois fois et ils sont capable de bousculer à nouveau le LOU. Dans une rencontre serrée, je les vois donc gagner avec un écart allant de 1 à 7 points.

Pariez sur La Rochelle – LOU ici !