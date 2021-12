PRONOS PARIS RMC Le pari rugby de Denis Charvet du 11 décembre – Champions Cup

Mon pronostic : Bordeaux-Bègles bat Leicester (3.35)

Très gros choc à suivre aujourd’hui à 16h15 entre les leaders en France et en Angleterre. Leicester est tout simplement invincible en ce début de saison et a remporté toutes ses rencontres. Une entame parfaite qui se traduit par neuf points d’avance sur le 2e de Premiership. Les Tigers ont eu chaud quand même face aux Harlequins le week-end dernier avec un succès de justesse (16-14). Bordeaux-Bègles va très bien aussi avec un bilan en championnat de neuf victoires, un nul et deux défaites. A domicile, les Bordelais ont gagné tous leurs matches. Je vois la série continuer cet après-midi. Je pense que ce sera une rencontre très équilibrée donc je jouerais le succès de l’UBB entre un et sept points (3.35)

Pariez sur UBB – Leicester ici !