PRONOS PARIS RMC Le pari rugby de Denis Charvet du 14 mai – Champions Cup 1/2 finale

Mon pronostic : le Stade Toulousain gagne chez le Leinster (4.30)

Je pense que le Stade Toulousain peut réaliser l’exploit aujourd’hui. Toulouse n’est pas au mieux en Top 14 et pourrait tout donner pour se qualifier pour la finale de la Champions Cup. Je m’attends à un gros match des Dupont, N’Tamack et compagnie. Ils ne vont rien lâcher chez une équipe qui est très forte. Le Leinster est composé de dix internationaux et c’est quasiment l’équipe d’Irlande que va défier le Stade Toulousain. J’y crois pour cette rencontre malgré les cotes très déséquilibrées et c’est pourquoi je tenterais le gros coup avec la victoire du club français (4.30) !

Pariez sur Leinster – Stade Toulousain ici !