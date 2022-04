PRONOS PARIS RMC Le pari rugby de Denis Charvet du 16 avril – Champions Cup

Mon pronostic : Toulouse gagne de 1 à 7 points à Ulster (3.50)

L’heure de la revanche a sonné pour Toulouse. La défaite concédée la semaine dernière à Ernest-Wallon face à Ulster doit leur servir pour pouvoir inverser la tendance ce soir. L’expulsion de Juan Cruz Mallia au bout de dix minutes avait mis les Toulousains dans le dur mais l’essai de Romain Ntamack en toute fin de rencontre leur permet de garder espoir. Ils doivent aujourd’hui remonter un déficit de six points, ce qui est loin d’être impossible. Les coéquipiers d’Antoine Dupont ont d’ailleurs déjà réalisé cette performance il y un an et demi. Certes, Ulster est en très grande forme et a remporté tous ses matches à domicile cette saison. Mais la motivation toulousaine me laisse penser qu’une victoire est possible, sans forcément qu’il y ait qualification au bout. Je miserais donc sur un succès du club français avec un écart allant de 1 à 7 points. Un pari coté à 3.50.

