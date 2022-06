PRONOS PARIS RMC Le pari rugby de Denis Charvet du 17 juin – Demi-finale Top 14

Mon pronostic : Toulouse bat Castres avec 1 à 7 points d’écart (3.70)

Cette demi-finale s’annonce palpitante ! Le Castres Olympique a réalisé un excellent exercice en finissant la saison régulière de Top 14 à la place de leader. Les résultats à domicile des Castrais y sont pour beaucoup, avec douze victoires et un nul en treize rencontres devant leur public en championnat. Un quasi sans faute impressionnant et qui peut pousser à l’optimisme. Mais ce soir le match aura lieu à Nice et, en face, Toulouse sera au complet. Et forcément ça change tout. S’ils se sont inclinés de justesse au Stade Pierre-Fabre, les Toulousains doivent se remémorer le cinglant 41-0 infligé à leur adversaire du soir à Ernest-Wallon au mois d'octobre. Lorsque cette équipe peut compter sur tous ses joueurs, et notamment Antoine Dupont, elle peut déplacer des montagnes, comme en témoigne ce succès la semaine dernière en barrage face au Stade Rochelais champion d’Europe. Je ne vois donc pas Castres tenir le rythme ce soir, malgré une belle adversité, et miserais sur un succès toulousain avec un écart allant de 1 à 7 points (3.70).

Mon MyMatch de folie : Toulouse gagne, Marchand et Tolofua inscrivent un essai (12.50)

