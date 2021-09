PRONOS PARIS RMC Le pari rugby de Denis Charvet du 17 septembre Top 14

Mon pronostic : Montpellier s'impose face à Toulouse (2.20)

Match équilibré pour cette troisième journée du Top 14. Les Toulousains, leaders après deux premières victoires, vont tout faire pour enchaîner un troisième succès. S'ils réalisent un bon début de saison, je ne suis pas spécialement emballé par leurs prestations. Le classement après deux journées ne veut pas dire grand chose et je vois cette équipe perdre des places au fur et à mesure des rencontres. En face Montpellier est aussi auteur d'un bon début d'exercice et possède un très bel effectif. Partis sur de nouvelles bases cet été, les Héraultais ont toutes les qualités pour réaliser une grosse saison et sont, pour moi, supérieur à leur adversaire du jour. Je vois ainsi une victoire montpellieraine à domicile. Un pari qui vous permettrait de plus que doubler votre mise (2.20).

