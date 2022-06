PRONOS PARIS RMC Le pari rugby de Denis Charvet du 18 juin – Demi-finale Top 14

Mon pronostic : Bordeaux-Bègles bat Montpellier par 8 à 14 points d’écart (3.90)

C’est une très belle affiche entre deux équipes qui ont terminé la saison régulière au coude à coude. Montpellier s’est imposé comme un solide dauphin dans ce championnat du Top 14. Constants tout au long de l’exercice, les Montpelliérains pourraient compter sur l’appui d’une Allianz Riviera acquise à leur cause ce soir. Ils devront toutefois se méfier de cette équipe de l’Union Bordeaux-Bègles qui ont retrouvé une certaine euphorie. Si les Bordelais ont été en grande difficulté durant la deuxième partie de la saison, privés de plusieurs joueurs et vivant quelques secousses en interne, ils peuvent aujourd’hui compter sur un effectif au complet et sur un coach qui a pris du recul. Ce qui a tout changé la semaine dernière, lors de la réception du Racing. L’UBB a réalisé une très grande performance pour se qualifier en demi-finale et pourrait bien obtenir son biller pour le Stade de France aujourd’hui. Je les vois s’imposer avec un écart allant de 8 à 14 points. Un pari qui vous permet de presque quadrupler la mise (3.90).

