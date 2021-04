PRONOS PARIS RMC Le pari rugby de Denis Charvet du 1er mai Champions cup

Mon pronostic : Leinster s'impose à La Rochelle entre 8 et 14 points d'écart (3.70)

Pour sa première demi-finale de coupe d’Europe de son histoire, le Stade rochelais a hérité d’un gros poisson : Leinster, quadruple vainqueur de la compétition. Inutile de dire les hommes de Grégory Patat ne vont pas se balader sur leur terrain cet après-midi. En effet, les Irlandais ne cessent de m’impressionner cette saison, leur victoire à Exeter en quart de finale a été très impressionnante… Très peu d’équipes vont s’imposer là-bas surtout après avoir été menées de 14 points en tout début de match. C’est la preuve que ce groupe a une force mentale et collective extraordinaire, il étouffe son adversaire au fur et à mesure de la rencontre. Malgré leur bonne dynamique du moment, je ne donne pas très cher de la peau des Rochelais, d’autant plus qu’ils seront privés du demi d’ouverture Jules Plisson, victime d’une déchirure musculaire à la cuisse il y a trois semaines. Jugé trop court physiquement, il devrait néanmoins prendre place sur le banc de touche. Je vous conseille donc de parier sur la victoire de Leinster contre La Rochelle entre 8 et 14 points (3.70), car les Français voudront resister le plus longtemps possible. Le nul à la mi-temps (10.00), est très intéressant.

