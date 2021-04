PRONOS PARIS RMC Le pari rugby de Denis Charvet du 2 avril Champions Cup

Mon pronostic: La Rochelle s'impose entre 1 et 7 points d'écart à Gloucester (3.60).

Retour de la Champions Cup ce vendredi avec cette très belle affiche entre Gloucester et La Rochelle. Tout va bien pour les hommes de Ronan O’Gara qui ont bien réagi en championnat le week-end dernier avec un succès contre l’UBB (26-11). En charnière ils pourront de nouveau compter sur Kerr-Barlow et West. Ce groupe semble vraiment en pleine confiance aussi dans cette compétition. Lors de la phase de poules il s’est imposé contre Bath ou encore Edimbourg. C’est pourquoi je vous conseille de miser sur un succès entre 1 et 7 points d’écart de La Rochelle à Gloucester!

