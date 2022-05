PRONOS PARIS RMC Le pari rugby de Denis Charvet du 21 mai – Top 14

Mon pronostic : le Racing 92 gagne à Montpellier (2.50)

Rien n’est joué dans ce Top 14 à deux journées de la fin. Aucune équipe n’est pour l’instant assurée de jouer la phase finale de la compétition, pas même le leader montpelliérain qui compte soixante-neuf points et n’est qu’à quatre longueurs du Racing 92. Le MHR reste sur deux défaites consécutives et n’évolue pas avec une grande confiance. Je me demande donc si les Racingmen n’ont pas à un coup à faire aujourd’hui. Ils sont sur une série de trois victoires consécutives et ne comptent pas s’arrêter. Le R92 va tout faire pour aller chercher une des deux premières places directement qualificatives pour les demi-finales. Je jouerais la victoire des Franciliens pour une belle cote de 2.50 !

Pariez sur Montpellier – Racing 92 ici !