PRONOS PARIS RMC Le pari rugby de Denis Charvet du 25 septembre – Top 14

Mon pronostic : Toulon s’impose à Perpignan (2.00)

C’est un petit coup que je vous propose de tenter pour cette rencontre à 21h. Les deux clubs connaissent une entame de championnat compliquée avec seulement une victoire chacun. Les Perpignanais ont perdu deux fois à l’extérieur à Lyon et à Brive. Les Toulonnais se sont inclinés à Toulouse et ont réalisé un nul face à Montpellier. C’est donc un match très compliqué à pronostiquer. Je pense que le RC Toulon a coché ce duel pour prendre des points loin de chez lui. Je vois donc la victoire toulonnaise pour doubler la mise. Un succès qui serait le deuxième consécutif et pourrait être très important pour la suite de la saison.

Pariez sur Perpignan – Toulon ici !