PRONOS PARIS RMC Le pari rugby de Denis Charvet du 25 septembre - Top 14

Mon pronostic : Clermont bat La Rochelle (2.15)

Clermont me plaît bien en ce début de saison. Si les Auvergnats comptent deux défaites en trois rencontres, celles-ci se sont souvent jouées sur des détails, contre le Stade Français (18-24) et Toulon (29-30). Cette équipe n'est donc pas récompensée de son très bon travail et mérite bien mieux que l'actuelle avant-dernière place qu'elle occupe. Mais elle fait quasiment toujours carton plein à domicile et a ainsi toutes les raisons de croire en un succès ce soir. Pourtant, La Rochelle a tout de l'adversaire à éviter. Les champions d'Europe en titre réalisent un excellent départ, avec trois victoires en autant de matches, et se montrent souverains en déplacement. Mais certains joueurs pourraient souffler un peu aujourd'hui, ce qui ferait les affaires clermontoises. De plus, les Rochelais se sont toujours inclinés sur la pelouse de leur rival du soir en dix confrontations. Je vois donc Clermont l'emporter.

Pariez sur Clermont - La Rochelle ici !