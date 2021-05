PRONOS PARIS RMC Le pari rugby de Denis Charvet du 28 mai Top 14 – France

Mon pronostic : victoire du Stade Français entre 8 et 14 points face au LOU (4.10)

Match très important pour les deux équipes. Le club parisien est 7e à deux journées de la fin du championnat, à égalité de points avec Toulon, 6e, et dernier qualifié pour les phases finales. Derrière à deux longueurs, on retrouve Castres et le LOU. La bataille va être rude en cette fin de saison. Les statistiques entre les deux clubs sont largement à l’avantage de Lyon qui a remporté chacune des sept dernières confrontations. Maintenant chaque saison est différente et le Stade Français n’a perdu qu’une seule fois à domicile sur les dix derniers matches joués en championnat. C’est beaucoup plus compliqué pour le club lyonnais à l’extérieur avec seulement deux succès sur les huit derniers déplacements en Top 14. Je pense que les Franciliens vont s'imposer et pour faire gonfler la cote je vous prose cette victoire entre 8 et 14 points pour plus que quadrupler la mise (4.10) !

