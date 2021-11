PRONOS PARIS RMC Le pari rugby de Denis Charvet du 28 novembre – Top 14

Mon pronostic : Bordeaux-Bègles s’impose sur la pelouse du Racing 92 (3.20)

Je vous propose de tenter un gros coup pour la rencontre de ce soir. C’est un très beau match qui nous attend à 21h05. Le Racing est 5e du championnat avec six victoires et quatre défaites. Les Racingmen n’ont perdu qu’une seule fois dans leur antre, c’était face à Montpellier (21-32), mais attention à cette équipe de Bordeaux-Bègles. L’UBB, 2e, n’est pas catastrophique à l’extérieur avec un bilan de deux victoires, un nul et deux défaites dont une correction logique reçue à La Rochelle au début du mois (26-3). Je pense que pour cette fois, avec une pelouse synthétique qu’ils aiment bien, combinée aux absences du côté du Racing 92, les Bordelais peuvent créer la surprise pour plus que tripler la mise.

