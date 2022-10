PRONOS PARIS RMC Le pari rugby de Denis Charvet du 29 octobre – Top 14

Mon pronostic : Bayonne bat Toulouse entre un et sept points (3.55)

L’Aviron Bayonnais peut dire merci au calendrier car c’est le meilleur moment pour recevoir le Stade Toulousain. En effet, neuf internationaux vont manquer cette rencontre du côté de Toulouse et forcément, cela va être compliqué pour le leader qui compte sept victoires et une seule défaite pour le moment. Bayonne a gagné toutes ses rencontres à domicile face à des bons clubs comme La Rochelle, l’UBB ou encore le Racing 92. Je me dis que les Bayonnais pourraient récidiver. Je ne vois pas non plus une démonstration. C’est pourquoi je pense qu’il est intéressant de rajouter un écart d’un à sept points (3.55).

