PRONOS PARIS RMC Le pari rugby de Denis Charvet du 7 mai – Champions Cup

Mon pronostic : La Rochelle bat Montpellier avec au moins quinze points d’écart (2.00)

Le Stade Rochelais est l’équipe en forme en ce moment et la défaite chez le Stade Toulousain n’entache pas cette bonne période. La Rochelle n’a perdu que deux fois lors de ses dix derniers matches toutes compétitions confondues et a éliminé l’UBB en s’imposant à l’aller et au retour en huitième de finale de cette Champions Cup. Les Montpelliérains restent sur trois défaites consécutives et ont eu chaud chez les Harlequins lors de la deuxième rencontre en s’inclinant de treize points. La victoire chez eux (40-26) leur a permis de passer ce tour. Cette fois je ne les vois pas rivaliser avec La Rochelle qui devrait s’imposer, je pense, d’au moins quinze points (2.00)

Pariez sur La Rochelle – Montpellier ici !