PRONOS PARIS RMC Le pari rugby de Denis Charvet du 8 mai – Champions Cup

Mon pronostic : le Racing bat Sale entre un et sept points d’écart (4.40)

Je m’attends à une rencontre compliquée pour le Racing 92 face à Sale. Pourtant les Racingmen restent sur cinq victoires d’affilée et ont corrigé par deux fois le Stade Français en huitième de finale. 4e de Top 14, le Racing n’est qu’à un petit point de la 2e place si importante pour les phases finales. Il faut donc penser également au championnat c’est pourquoi j’irais sur un petit succès du Racing. Sale a sorti Bristol au tour précédent puis a enchaîné face à Newcastle à domicile. Je pense que les Sharks vont tout donner ce soir et c’est pourquoi je jouerais le succès des Français entre un et sept points d’écart (4.40).

