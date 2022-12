PRONOS PARIS RMC Le pari rugby de Denis Charvet sur Bordeaux - Montpellier - TOP 14

Mon pronostic : l'UBB s'impose face au MHR par 1 à 7 points d'écart (3.60)

Bordeaux est sur une bonne dynamique ! Ils sont allés gagner sur la pelouse de la Rochelle semaine dernière, ce qui n'est jamais facile. De plus, à domicile en TOP 14, ils sont invaincus depuis le début de saison (5 victoires et en autant de matches). Avec Tom Willis, récemment arrivé des Wasps, l'UBB possède également une nouvelle arme offensive. De l'autre côté, même si le MHR reste sur une très bonne dynamique avec ses quatre victoires sur les cinq derniers matches de TOP 14, je pense qu'ils feront face à une excellente équipe de Bordeaux, qui devrait l'emporter à domicile par un écart entre 1 et 7 points.

