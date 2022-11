PRONOS PARIS RMC Le pari rugby de Denis Charvet sur Brive – La Rochelle – Top 14

Mon pronostic : La Rochelle gagne à Brive par au moins 15 points d’écart (3.10)

C’est une rencontre particulièrement déséquilibrée entre la lanterne rouge et le troisième au classement. Brive n’arrive décidément pas à lancer sa saison et reste sur quatre défaites consécutives, dont trois raclées contre des membres du Top 4 : Toulon, Toulouse et le Stade Français. Je suis donc très pessimiste pour les Brivistes qui affrontent aujourd’hui une équipe de La Rochelle qui les a battus à sept reprises lors de leurs huit dernières confrontations. Malgré l’absence de certains titulaires, les Rochelais peuvent compter sur un banc de touche fourni et doivent se reprendre alors qu’ils traversent une période délicate. Et ce déplacement face au dernier du classement a tout du match idéal pour se relancer. Je les vois donc gagner très largement.

