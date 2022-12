PRONOS PARIS RMC Le pari rugby de Denis Charvet sur London Irish - Montpellier - Champions Cup

Mon pronostic : Montpellier s'impose en Angleterre par 1 à 7 points d'écart (3.70)

London Irish est en grande difficulté en ce moment ! Avant-derniers de leur championnat, les Anglais restent sur 7 défaites et seulement 2 victoires sur les neuf derniers matches, même s'ils n'ont joué que trois fois à domicile depuis le début de la saison. De son côté, Montpellier est en forme et reste sur 3 victoires sur les 4 derniers matches. De plus, au vu de la composition probable, le MHR ne fait pas d'impasse sur la Coupe d'Europe. Les cadres devraient jouer ce match. C'est pourquoi je vois les Montpelliérains s'imposer en terre anglaise par 1 à 7 points d'écart !