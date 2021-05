PRONOS PARIS RMC Le pari rugby de Denis Charvet du 7 mai Top 14 – France

Mon pronostic : victoire de Castres face à Lyon (1.75)

C’est un match très important qui a lieu ce soir entre Castres et Lyon respectivement 7e et 6e du championnat. C’est une place en quart de finale de la phase finale qui se joue. Malheur au vaincu pour cette rencontre. Les Castrais sont dans une très bonne période avec quatre victoires de suite. A domicile la série est encore meilleure avec six succès de rang. C’est plus compliqué pour le LOU à l’extérieur qui n’a remporté que deux matches sur huit. Il faudra donc se montrer beaucoup plus solide pour espérer l’emporter ce soir. C’est pourquoi je vois le Castres Olympiques gagner cette rencontre et repasser devant Lyon dans la course au titre. Je vois cependant un match serré avec un écart de 1 à 7 points pour faire gonfler la cote. Un pari qui pourrait vous permettre de multiplier votre mise par 3.65 !

