PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 18 février Ligue Europa

Notre pronostic : victoire de Tottenham contre Wolfsberger (1.42)

Cette fois c’est un coup à priori sûr que je vous propose avec la victoire de Tottenham chez le club de Wolfsberger. Évidemment les Spurs partent ultra-favoris pour cette rencontre mais méfiance tout de même avec ce club autrichi enqui a fini deuxième de sa poule en Ligue Europa devant Feyenoord et le CSKA Moscou, ce qui n’est pas rien. La rencontre de ce soir, comme beaucoup d’autres, est délocalisée sur terrain neutre en raison des restrictions dans certains pays. Ce sera à Budapest que les deux clubs s’affronteront. Tottenham a du mal en championnat avec une 9e place au classement. Les joueurs de Mourinho n’y arrivent plus et doivent se concentrer sur la Coupe d’Europe pour espérer décrocher un ticket pour la Ligue des Champions. En phase de poule, ils ont connu une défaite contre Ludogorets, ce qui ne les a pas empêché de terminer premiers du groupe. Ce soir cela devrait le faire tout de même dans ce match délocalisé.

