PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 27 juillet – Tour préliminaire Ligue des Champions

Après avoir dominé le match aller sans parvenir à l'emporter (0-0), Fenerbahce reste le favori de cette affiche. Le club turc a l'avantage de recevoir pour la seconde manche et sera porté par la magnifique ambiance de l'Ülker Arena. Invaincu à domicile depuis le 17 février, il a, de plus, réalisé une excellente préparation, gagnant cinq de ses six rencontres amicales. De quoi aborder cette deuxième confrontation avec sérénité face à un adversaire qui a tenu bon pour son retour à la compétition officielle. Le Dynamo Kiev a assuré l'essentiel en gardant sa cage inviolée il y a une semaine, en Pologne. Mais l'équipe ukrainienne a besoin de temps afin de retrouver le rythme nécessaire et être plus entreprenante. Dans un stade en fusion, je pense que Fenerbahce aura raison de la combativité de son rival du soir, même si cela devait aller jusqu'en prolongations. Je miserais donc sur sa qualification (1.35).

