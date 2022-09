PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 3 septembre – Ligue 1

Notre pronostic : Lyon bat Angers (1.30)

Voilà un pari qui ne fait pas trop de doute. L’OL réalise un très bon début de saison avec trois victoires et un nul. Les Lyonnais n’ont cependant pas encore rencontré de grosses écuries mais ont fait le job. Angers s’enfonce de plus en plus dans la crise, n’a toujours pas gagné cette saison et vient d’enchaîner trois défaites de rang. Je pense que la quatrième va arriver ce soir. L’OL est largement au-dessus et n’a pas à penser à la coupe d’Europe. L’objectif principal est donc d’aller chercher cette 2e place derrière le PSG en fin de saison. Pour cela il faudra gagner contre les "petites équipes". Je vous propose donc de miser sur le succès de l’Olympique Lyonnais pour une cote de 1.30 à mettre dans un combiné.

