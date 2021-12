PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 4 décembre – Ligue 1

Notre pronostic: les deux équipes marquent lors de Marseille – Brest (1.72)

Cette saison, deux équipes ont marqué lors de chaque match de championnat dans les cinq principales ligues européennes: le Bayern… et Brest ! Les Bretons, fiers de cet exploit, espèrent que la série va se poursuivre à Marseille et que cela leur permettra de prendre au moins un point au Vélodrome. La mission n’a rien d’impossible car l’OM compte 50 % de matches nuls sur ses dix dernières rencontres toutes compétitions confondues. Par ailleurs, Dimitri Payet est incertain ce samedi. Si c’est confirmé, cela sera forcément un handicap pour les Olympiens, surtout contre une équipe en pleine forme qui vient d’aligner cinq succès consécutifs. Enfin, depuis son retour parmi l’élite, Brest a affronté trois fois l’OM et a toujours inscrit au moins un but. Pour toutes ces raisons, je vous propose de miser sur les deux équipes marquent pour un excellent rapport cote/risque (1.56)

Vous trouverez ci-dessous d’autres pronostics sur cette rencontre. A vous de jouer !

Fiabilité : 65 %

Les autres pronostics sur Marseille - Brest :

Pari du jour : 1N et les deux équipes marquent (1.92)

Pari de folie : match nul (4.30)

Buteur : Milik marque (2.05)

MyMatch : 1N, les deux équipes marquent et Gerson ou Milik buteur (2.75)

Les autres paris sûrs :

Lille bat Troyes (1.42)

L’Atletico bat Majorque (1.30)

Le PSV bat Utrecht (1.54)

L’AIK Solna bat Sirius (1.21)

Malmö bat Halmstad (1.32)

Leverkusen bat Greuther Fürth par au moins deux buts d’écart (1.56)

Le Milan AC bat la Salernitana par au moins deux buts d’écart (1.56)

Cote totale pour les huit paris sûrs: 19.00

Pariez sur Marseille - Brest ici