PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 4 mars Série A - Italie

Notre pronostic: l’Inter gagne à Parme (1.30)

Match des extrêmes entre Parme (19e) et l’Inter (leader) ! Les Parmesans n’ont gagné que deux rencontres cette saison, dont une seule à domicile, et auront du mal à éviter une descente en Série B à l’issue du championnat. Avec seize matches sans victoire depuis le 30 novembre (6 nuls et 10 défaites), les « Gialloblu » vont souffrir face aux Nerazzurri qui ont pris la tête de la Série A récemment et ne comptent plus la lâcher. L’Inter viennent d’enchaîner cinq succès consécutifs et n’imaginent rien d’autre qu’une sixième victoire de suite à Parme. Avec Lukaku et Martinez en attaque, les Milanais ne devraient pas connaître trop de problèmes pour prendre les trois points au stade Eugenio Tardini. Et si la cote de 1.30 ne vous suffit pas, une victoire par au moins deux buts d’écart n’est pas à exclure (1.64). A vous de voir !

Fiabilité : 80 %

