PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d'Eric Salliot du 13 juin - ATP s'Hertogenbosch

Mon pronostic : A. Fils élimine A. Mannarino (2.05) !

Je me dis que le jeune Arthur a un bon coup à jouer sur le gazon néerlandais cet après-midi ! Fils affronte son compatriote Adrian Mannarino, spécialiste de la surface mais qui traîne une blessure musculaire et qui manque de confiance. Le gaucher va se servir de cette rencontre pour se remettre en route. Fils, lui, a déjà gagné deux matches pour atteindre le tableau principal et il n'a toujours pas perdu un set. Je le joue donc vainqueur pour doubler ma mise !

Pariez sur Fils - Mannarino ici