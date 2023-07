PRONOS PARIS RMC Le pari tennis de folie du 8 juillet - WTA Wimbledon

Notre pronostic : Andreeva bat Potapova en trois sets (4.40)

La prodige russe ne s'arrête jamais ! Lors de Roland-Garros, Mirra Andreeva était allée jusqu'au troisième tour, alors qu'elle disputait un Grand Chelem pour la première fois. À seulement 16 ans, la native de Krasnoïarsk impressionne, et ce n'est que le début. Cette saison, la finaliste junior de l'Open d'Australie a remporté 27 de ses 30 matchs sur le circuit professionnel, en battant notamment plusieurs joueuses du Top 20 comme Magda Linette ou Beatriz Haddad Maia. De son côté, Anastasia Potapova a égalé son meilleur résultat en Grand Chelem et a rejoint pour la première fois le troisième tour de Wimbledon. Dans ce duel 100% Ruuse, la fougue d'Andreeva peut mettre en difficulté la plus expérimentée Potapova, qui n'a que 23 ans. Il devrait y avoir un match serré en trois sets, mais avec au final une victoire de la plus jeune.

