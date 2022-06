PRONOS PARIS RMC Le pari tennis de Yohan Bredow du 3 juin – ATP Roland Garros ½ finale

Mon pronostic : Ruud s’impose en quatre ou cinq sets face à Cilic (2.10)

Cette demi-finale nous offre un bien beau duel d’outsiders. Casper Ruud commence sérieusement à confirmer tous les espoirs placés en lui. Le Norvégien ne cesse de monter en puissance et prouve qu’il est un vrai bon joueur sur terre battue. Restant sur neuf victoires de rang, remportant au passage le tournoi de Genève, il devra assumer son statut de favori aujourd’hui pour se hisser en finale. En face, Marin Cilic ne cesse d’impressionner. Le Croate vit une seconde jeunesse à Paris en déjouant tous les pronostics pour se hisser jusqu’à cette demi-finale, éliminant au passage les deux Russes Daniil Medvedev et Andrey Rublev. Ce tournoi est déjà une franche réussite pour l’actuel vingt-troisième au classement ATP qui devrait toutefois tomber sur un os aujourd’hui, contre un adversaire qu’il n’a jamais battu et plus à l’aise sur ocre. Je miserais donc sur la victoire de Ruud en quatre ou cinq sets. Un pari qui vous permet de plus que doubler la mise (2.10).

