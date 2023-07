PRONOS PARIS RMC - Le pari tennis du jour du 12 juillet - WTA Wimbledon

Notre pronostic : Svitolina bat Vondrousova (2.10)

L'Ukrainienne est la sensation du tournoi ! Au tour précédent, elle a battu l'incontestée numéro 1 mondial, Iga Swiatek, en trois sets. Dans ce match, elle a réussi à retourner la situation dès la première manche en gagnant 7-5, alors qu'elle était menée 5-3. Un an après la naissance de son enfant et dans un contexte particulier avec son pays d'origine, Elina Svitolina est plus forte que jamais. Avec sa victoire face à la Polonaise, elle est devenue la première joueuse de l'ère Open, hommes et femmes confondus, à atteindre une demi-finale de Grand Chelem en éliminant sur sa route quatre anciennes vainqueurs de Grand Chelem (Venus Williams, Sofia Kenin, Victoria Azarenka et Iga Swiatek). Une performance unique et extraordinaire que les observateurs n'ont pas manqué de saluer. Dans sa forme actuelle, peu de joueuses peuvent lui tenir tête. Invitée à Wimbledon avec une wild-card, elle peut encore se permettre de rêver. Face à elle, Marketa Vondrousova, malgré un excellent bilan sur herbe ces dernières semaines, a eu très chaud lors de son quart face à Pegula. Avertissement sans frais, mais face au caractère et à la forme exceptionnelle de Svitolina, ça ne passera pas. Victoire de l'Ukrainienne.

