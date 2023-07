PRONOS PARIS RMC Le pari tennis du jour du 16 juillet - Finale Wimbledon ATP

Notre pronostic : Alcaraz bat Djokovic en 4 ou 5 sets (3.30)

C'est un pari osé, mais c'est un pari plausible ! Lors de cette édition de Wimbledon, les deux extra-terrestres du circuit se retrouvent logiquement en finale. Leur parcours respectif est admirable. Novak Djokovic a montré qu'il était le maître des lieux, fait respecter son rang de tenant du titre et n'a tremblé que très rarement, même lorsqu'il était mené face à Hurkacz ou Rublev. Le Serbe, en quête de son 24e titre du Grand Chelem, va devoir gravir une dernière marche avant d'atteindre son objectif. Cette marche s'appelle Carlos Alcaraz. Le jeune prodige espagnol a été exceptionnel durant cette quinzaine. Même lorsque l'adversité était plus relevée comme face à Medvedev ou Rune, il n'a pas failli. Je pense que sa mésaventure à Roland-Garros face à Djokovic l'a marqué, mais surtout, elle lui a servi de leçon. S'il veut asseoir sa place de n°1 mondial et lancer réellement sa dynastie, l'Espagnol devra gagner face au «Djoker». Il a les armes pour le faire, mais pour cela, il faudra que la tête suive et que ses émotions restent au vestiaire. Dans ce match qui s'annonce acharné, Alcaraz peut tirer son épingle du jeu.

