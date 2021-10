PRONOS PARIS RMC Le prono basket de Stephen Brun du 26 octobre - NBA

Mon pronostic : Philadelphie s'impose à New York (1.96)

New York et Philadelphie réalisent un début de saison similaire, deux victoires une défaite pour les deux franchises. Le match est forcément serré, mais je donnerais l'avantage aux Sixers. D'abord car ils restent sur quinze victoires consécutives contre les Knicks ! Ensuite car je trouve que Philadelphie a une très belle mécanique sur ces trois premières rencontres, emmenée notamment par un excellent Joel Embiid. Certes, les Knicks sont mieux que ces dernières années où ils étaient très faibles, mais pour moi ça ne sera pas suffisant. Je pense que New York concèdera une 16ème défaite consécutive contre Philadelphie.

