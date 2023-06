PRONOS PARIS RMC Les favoris du Tour de France 2023

Jonas Vingegaard remet son titre en jeu face à Tadej Pogacar. Face à ce duel annoncé, une pléthore d’outsiders qui voudront tous jouer les trouble-fête. On fait un point sur les principaux favoris !

Le duel : Jonas Vingegaard et Tadej Pogacar (2.15)

Difficile de dissocier ces deux hommes qui vont s’écharper durant ces trois semaines. Jonas Vingegaard a été exceptionnel l’année dernière pour aller chercher le maillot jaune et un premier succès sur le Tour. Cependant, le Danois avait profité d’une stratégie d’équipe à deux leaders avec le travail de Primoz Roglic, mise en place par la Jumbo Visma. Cela avait payé car Pogacar, bien esseulé, avait craqué. Cette fois, Vingegaard, même s’il sera encore une fois bien entouré (Van Aert, Kelderman ou encore Kuss) ne pourra pas compter sur Roglic, vainqueur du Giro et absent pour cette Grande Boucle. Avec 11 victoires en 24 jours de courses, « Fisherman » a quasiment tout écrasé en remportant trois des quatre courses par étapes auxquelles il a participé (Gran Camino, Tour du Pays Basque et le Dauphiné). Seule Paris-Nice lui a échappé avec une 3e place à 1m39 de…Tadej Pogacar.

Le Slovène part donc avec un certain avantage psychologique sur son rival mais on surveillera surtout sa forme physique. « Pogi » revient tout juste d’une longue absence après s’être fracturé le poignet lors de Liège-Bastogne-Liège. Il a été plus que rassurant sur ses courses de reprise lors des championnats nationaux de Slovénie. Sur le contre-le-montre, il s’est imposé avec plus de cinq minutes d’avance sur le 2e puis a enchaîné sur la course en ligne en reléguant à 38 secondes Luka Mezgec et à 4m56 Matej Mohoric. Evidemment la concurrence sera beaucoup plus rude sur le Tour mais Pogacar a surdominé cette saison avec 14 victoires en 21 jours de course. Qui plus est, il aura un sentiment de revanche après ce dernier Tour de France où son équipe n’avait pas été à la hauteur pour le protéger. Cette fois, la Team Emirates paraît bien plus forte avec Soler et Majka qui sont toujours là ainsi que les arrivées de Großschartner et d’Adam Yates pour emmener leur leader le plus loin possible en montagne.

Les principaux outsiders : Jay Hindley (20.00), Enric Mas et Mattias Skjelmose (30.00)

Les autres coureurs savent qu’il sera très compliqué de s’immiscer dans le duel Vingegaard/Pogacar mais ce n’est pas impossible. Geraint Thomas l’a brillamment fait lors du Giro en s’invitant dans la danse entre Evenepoel et Roglic. Le Britannique a même été tout près de finir en Rose. Un scénario qui pourrait donner des idées donc à Jay Hindley. L’Australien, vainqueur du Tour d’Italie en 2022, sait ce que cela fait de gagner un Grand Tour. Après une première partie de saison moyenne, il s’est montré en forme sur le Dauphiné avec une 4e place au général. Si sa forme est ascendante, il faudra donc compter sur lui.

Enric Mas est un habitué des places d’honneur. Trois fois 2e de la Vuelta (2018, 2021 et 2022), l’Espagnol a déjà terminé 5e et 6e des Tour de France 2020 et 2021. Même si son Dauphiné n’a pas été terrible, on peut compter sur lui sur les Grands Tours pour tenir tête aux deux monstres et coller leur roue. C’est ce qu’il avait fait en Andalousie en tout début de saison face à Pogacar.

Autre homme à suivre, Mattias Skjelmose. Un Danois peut en cacher un autre. Si Vingegaard a remporté le Dauphiné, Skjelmose lui, a enlevé le général du Tour de Suisse en remportant une étape. Il a enchaîné avec une 2e place lors du chrono du championnat du Danemark avant de s’imposer sur la course en ligne. Il est en pleine forme et à seulement 22 ans, il pourrait très bien compléter le podium et permettre à sa nation de placer deux coureurs sur le podium du Tour pour la première fois de l’Histoire. On peut légitimement se poser des questions sur ses capacités en haute montagne et le gestion d’un Grand Tour lui qui n’en a connu qu’un seul (Giro 2022).

Les autres outsiders :

Ben O’Connor (40.00) : malheureux et blessé il y a un an, l’Australien, arrive en pleine forme après un Critérium du Dauphiné très réussi (3e). Son objectif est donc de faire mieux qu’en 2021 où il avait pris la 4e place du général.

Richard Carapaz (40.00) : auteur d’une saison plus que moyenne pour le moment, l’Equatorien ne compte que deux petites victoires mais a montré de belles choses en juin. Très souvent sur le podium des Grands Tours (3e Tour de France 2021, 1er Giro 2019, 2e Giro 2022, 2e Vuelta 2020), il pourrait avoir sa carte à jouer.

Adam Yates (50.00) : il sera le principal lieutenant de Pogacar en montagne et s’il est en forme, une place sur le podium n’est pas à écarter.

David Gaudu (50.00) : 4e du Tour 2022, 2e de Paris-Nice cette année, le coureur de la Groupama-FDJ a des arguments mais son état de forme récent (30e du Dauphiné) est très inquiétant.

