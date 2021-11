PRONOS PARIS RMC Les paris du 13 novembre sur France - Kazakhstan – Coupe du monde

Notre pronostic: la France mène à la mi-temps et gagne par au moins deux buts d’écart face au Kazakhstan, Mbappé buteur (1.80)

Contrairement à mes camarades de jeu Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier (voir ci-dessous), je ne vois pas le Kazakhstan prendre une raclée au Parc des Princes ce soir. En effet, la dernière défaite des Kazakhs par plus de trois buts d’écart remonte à 2016. Depuis septembre 2020, ils sont perdu huit matches : cinq par deux buts d’écart et trois par un seul but d’écart ! N’oublions pas que l’adversaire des Bleus ce soir a partagé les points en Bosnie (2-2) et en Ukraine (1-1)… deux sélections qui ont pris un point en France durant les qualifications pour la Coupe du monde 2022 au Qatar. Comme les hommes de Didier Deschamps seront officiellement qualifiés en cas de succès au Parc des Princes, j’imagine mal un scénario semblable à celui de 1993 (défaite contre Israël et la Bulgarie, dans le même stade) mais je ne pense pas que l’on assistera à une démonstration française. Je vous propose donc de parier sur les Bleus par au moins deux buts d’écart avec Mbappé buteur pour presque doubler votre mise.

Vous trouverez ci-dessous d’autres pronostics sur cette rencontre. A vous de jouer !

Fiabilité : 60 %

Pari sûr : Mbappé marque (1.55)

Pari de folie : doublé de Mbappé (3.30)

Buteur : Griezmann marque (1.86))

MyMatch : la France mène à la mi-temps et gagne, Mbappé et Griezmann buteurs (3.00)

