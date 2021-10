PRONOS PARIS RMC Les paris du 16 octobre sur Clermont - Lyon – Ligue 1

Notre pronostic: Lille gagne à Clermont (2.32)

Après quatre matches sans défaite en début de saison, le promu auvergnat s’est incliné 4-0 à Paris. Ce jour-là, un ressort s’est cassé pour Clermont et la suite n’incite pas à l’optimisme. En un peu plus d’un mois, le CF63 a concédé trois défaites et deux nuls mais ont surtout encaissé 15 buts pour seulement 3 marqués. Dans ces conditions, la venue du champion de France en titre qui vient enfin de s’imposer en déplacement, à Strasbourg (2-1) s’annonce très compliquée pour les Clermontois. Lille vient en effet de remporter trois matches de suite grâce notamment à Jonathan David, auteur de cinq buts lors de ces trois succès. Même si Yilmaz manquera à l’appel pour cause de suspension, je suis convaincu que les visiteurs parviendront à prendre les trois points à Clermont-Ferrand.

Vous trouverez ci-dessous d’autres pronostics sur cette rencontre. A vous de jouer !

Fiabilité : 35 %

Les autres pronostics sur Clermont - Lille :

Pari sûr : Lille ne perd pas (1.34)

Pari de folie : Lille gagne et les deux équipes marquent (4.10)

Buteur : David marque (2.65)

MyMatch : Lille ne perd pas les deux équipes marquent et David buteur (4.10)

Les autres paris du jour :

Bastia bat Grenoble (2.10)

Levante bat Getafe (2.50)

Brighton s’impose à Norwich (2.12)

Cote totale pour les quatre paris du jour: 25.82

Pariez sur Clermont - Lille ici