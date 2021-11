PRONOS PARIS RMC Les paris du 20 novembre sur Paris-SG - Nantes – Ligue 1

Notre pronostic: le Paris-SG bat Nantes et Mbappé marque (1.86)

En près de quinze ans, le Paris-SG a battu Nantes vingt fois sur vingt-deux... mais reste sur une défaite au Parc de Princes la saison dernière. On peut imaginer que les Parisiens voudront remettre les pendules à l'heure cet après-midi. Bien que Pochettino fera des choix en fonction du match de Ligue des champions mercredi sur la pelouse de Manchester City (Neymar, Messi, Verratti, Kimpembe au repos ?), il alignera un onze largement supérieur à celui des Canaris. Comme le FCN n'a pris que cinq points en déplacement cette saison et que Mbappé marche sur l'eau en ce moment (5 buts en 2 matches avec les Bleus), je vous propose de parier sur un succès du PSG avec au minimum un but de Kylian pour presque doubler votre mise.

Vous trouverez ci-dessous d’autres pronostics sur cette rencontre. A vous de jouer !

Fiabilité : 60 %

Les autres pronostics sur Paris-SG - Nantes:

Pari sûr : Paris gagne (1.25)

Pari de folie : Paris gagne et Di Maria marque (3.00)

Buteur : doublé de Mbappé (4.40)

MyMatch : Paris gagne sans encaisser de but et Mbappé marque (3.30)

Les autres options :

Rennes bat Montpellier et Laborde marque (2.45)

Wolfsburg gagne à Bielefeld (1.90)

Milan s'impose sur la pelouse de la Fiorentina (2.15)

Cote totale pour les quatre paris du jour: 18.61

Pariez sur Paris-SG - Nantes ici