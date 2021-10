PRONOS PARIS RMC Les paris du 29 octobre sur Paris-SG - Lille – Ligue 1

Notre pronostic: Paris ne perd pas contre Lille et les deux équipes marquent (1.86)

Paris favori... mais Paris sans Mbappé ! En plus du meilleur joueur parisien cette saison, Pochettino devra aussi se passer d'Hakimi, suspendu et de Verratti, de nouveau blessé pour environ quatre semaines. Comme Messi est incertain, qu'Icardi a connu des problèmes conjugaux, et que Neymar n'est que l'ombre de lui même, on peut s'inquiéter pour le PSG face à Lille. Cependant, le niveau actuel des Dogues n'a rien à voir avec celui qui leur avait permis de s'imposer dans la capitale (1-0) la saison dernière et de s'adjuger la titre. Pour toutes ces raisons, il me semble judicieux de se couvrir sur ce choc entre les deux derniers champions avec le 1N et les deux équipes marquent... car Paris a encaissé dix buts en onze journées. Malgré tous les forfaits parisiens, je ne serais pas étonné que le PSG finisse par s'imposer, à l'arrache ou dans les arrêts de jeu, comme cela s'est produit tant de fois cette saison. N'oublions pas que le leader de Ligue 1 compte 100 % de succès au Parc des Princes cette saison, toutes compétitions confondues... même si cela n'a pas été toujours brillant !

Vous trouverez ci-dessous d’autres pronostics sur cette rencontre. A vous de jouer !

