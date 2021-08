PRONOS PARIS RMC Les paris du 6 août sur Monaco - Nantes - Ligue 1

Notre pronostic: Monaco bat Nantes et Wissam Ben Yedder marque (2.30)

La Ligue 1 est de retour ! Après le sacre surprise de Lille, c'est Monaco et Nantes qui ouvrent le bal de la saison 2021/2022 en Principauté. Les Monégasques partent logiquement favoris face aux Nantais qui restent sur six défaites consécutives face à leurs adversaires du soir et qui ne se sont imposés qu'une seule fois, pour un nul et treize défaites, lors des quinze dernières confrontations. L'ASM est la meilleure équipe de L1 en 2021 et compte bien le rester le plus longtemps possible pour espérer terminer sur l'une des deux plus hautes marches du podium. La saison a bien commencé pour les hommes de Niko Kovac qui ont pris une très belle option sur la qualification pour les barrages de Ligue des champions en s'imposant 2-0 sur la pelouse du Sparta Prague. Mais avant d'affronter, à priori, le Shakhtar Donetsk (vainqueur 2-1 à Genk à l'aller), Monaco voudra prendre les trois points contre des Canaris, barragistes en mai face à Toulouse, qui ne viseront rien de mieux que le maintien. Pour moi, le succès de l'ASM ne fait aucun doute et Wissam Ben Yedder, meilleur buteur du club la saison dernière, devrait encore une fois être décisif. Si j'ai raison, vous doublerez votre mise.

Vous trouverez ci-dessous d'autres pronostics sur cette rencontre. A vous de jouer !

