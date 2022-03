PRONOS PARIS RMC Les paris sur France - Côte d'Ivoire du 25 mars - Match amical

Notre pronostic: la France la Côte d'Ivoire (1.32)

Les Bleus viseront ce soir à Marseille leur 6e victoire consécutive (17 buts marqués et 3 encaissés en cinq rencontres). En 2005, pour le retour de Zidane, Thuram et Makélélé chez les Tricolores, la France s'était imposée 3-0 face à la Côte d'Ivoire dans un duel inédit. En 2016, les Eléphants avaient fait mieux avec un nul 0-0. Ce vendredi, malgré l'absence de Benzema, remplacé par Giroud dans le groupe, les Bleus partent logiquement favoris. Clauss et Nkunku pourraient à l'occasion connaître leur première sélection. Soutenus par le public du Vélodrome, les Français devraient logiquement s'imposer face à la Côte d'Ivoire mais pourraient éventueellement encaisser un but car Sébastien Haller est dans une forme exceptionnelle (meilleur buteur de la Ligue des champions avec l'Ajax) et parce que les Ivoiriens ont les armes pour inscrire leur premier but contre les Bleus.

Fiabilité : 75 %

Les autres pronostics sur France - Côte d'Ivoire:

Pari du jour : la France gagne et Mbappé marque (2.10)

Pari de folie: la France gagne et les deux équipes marquent (3.35)

Buteur: Haller (4.60)

MyMatch : la France gagne, Mbappé et Griezmann marquent (4.60)

