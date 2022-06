PRONOS PARIS RMC Les paris sur France - Danemark du 3 juin - Ligue des Nations

Notre pronostic: la France bat le Danemark et Mbappé marque... s'il joue (2.65)

La France et le Danemark ne se quittent plus ! Après l'Euro 1984, l'Euro 1992, la Coupe du monde 1998, l'Euro 2000, la Coupe du monde 2002 et la Coupe du monde 2018... il y aura aussi la Coupe du monde 2022 sans oublier cette Ligue des Nations 2022 ! Et vous le savez, si les Bleus ne perdent pas face aux Danois en phase de poule, ils remportent la compétition. Il ne faudra donc pas chuter contre les Scandinaves au premier tour au Qatar en novembre. Mais nous n'en sommes pas encore là. Ce soir, le tenant du titre reçoit une équipe largement à sa portée, qui compte 100 % de défaites lorsqu'elle vient défier la France sur son sol. Même si Didier Deschamps n'alignera sûrement pas son équipe type au Stade de France, il serait de bon ton de s'imposer d'entrée afin de poursuivre cette belle série et d'engranger de la confiance avant d'aller défier la Croatie chez elle trois jours après. Comme Kylian Mbappé a fini la saison en trombe avec le PSG et qu'il veut toujours soigner ces stats, je vous propose un pari classique: victoire des Tricolores avec au moins un but de KMB pour largement doubler la mise !

Vous trouverez ci-dessous d’autres pronostics sur cette rencontre. A vous de jouer !

Fiabilité : 50 %

Les autres pronostics sur France - Danemark:

Pari sûr: la France gagne (1.66)

Pari de folie: la France gagne 1-0/2-0/3-0 (2.70)

Buteur: doublé de Mbappé (7.25)

My Match: la France gagne sans encaisser de but et Mbappé marque (4.40)

Les autres options :

La Croatie bat l'Autriche (2.05)

La Serbie bat la Norvège (2.15)

La Belgique ne perd pas contre les Pays-Bas et les deux équipes marquent (2.00)

Cote totale pour les quatre paris du jour:

