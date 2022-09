PRONOS PARIS RMC Les paris sur Italie - Angleterre du 23 septembre - Ligue des Nations

Notre pronostic: pas de vainqueur entre Italie - Angleterre (3.15)

Selon moi, tout est réuni pour que la "belle" de la finale de l'Euro 2020 (joué en 2021) se termine sur un score de parité ! Les quatre dernières confrontations entre Italiens et Anglais se sont soldées par des partages de points. Sur les dix dernières oppositions, on compte 60 % de nuls et l'Angleterre n'a battu l'Italie qu'une seule fois... en 2012. A l'aller à Wembley, les deux sélections ont terminé dos à dos (0-0). Il serait étonnant que l'on assiste à un match spectaculaire entre deux nations qui doivent avant tout se rassurer après avoir lourdement chuté lors de la 4e journée de la Ligue des champions: défaite 5-2 en Allemagne pour les Azzurri et 4-0 à domicile contre la Hongrie pour les Three Lions. Pour toutes ces raisons, voici une sélection de paris qui pourraient vous rapporter de l'argent... si j'ai vu juste.

Fiabilité : 40 %

Les autres pronostics sur Italie - Angleterre:

Pari sûr: moins de 2,5 buts (1.52)

Pari du jour: 1-0/1-1/0-0/0-1 (1.88)

MyMatch: nul à la mi-temps et en fin de match, moins de 2,5 buts dans le match (4.40)

