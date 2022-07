PRONOS PARIS RMC Les paris sur la 1ère étape du Tour de France 2022

Les pronostics de la Dream Team RMC Sport

Pour la première fois de son histoire le Tour s’élance de Copenhague, terre de cyclisme ! Au programme un contre-la-montre de 13km avec au bout, pour le plus costaud, le premier maillot jaune de cette édition 2022 ! Ce tracé, particulièrement plat, favorisera les spécialistes de l’effort solitaire. Filippo Ganna, le double champion du monde de la spécialité fait office de grand favori (coté à 2.00). Le coureur d’Ineos Grenadiers compte vingt-et-une victoires en carrière dont dix-neuf à l’issu d’un contre-la-montre. L’Italien en a participé à six cette saison et n’a été battu qu’une seule fois. C’était par Stefan Bisseger lors de l’UAE Tour. Le Suisse de l’équipe EF Education-EasyPost, sur un circuit de 9km, avait gagné avec sept secondes d’avance sur Ganna, ce qui explique sa cote aujourd’hui (4.00). Le troisième favori se nomme Wout Van Aert (6.00). Le Belge a de grosses ambitions pour ce Tour et vise le maillot vert du classement par points. Il se verrait bien également remporter cette première échéance au Danemark pour déjà porter un gros coup. Il avait remporté le CLM de Paris-Nice sur une distance similaire devant Roglic avant d’échouer à deux secondes de Filippo Ganna sur celui du Critérium du Dauphiné. Parmi les autres prétendants à la victoire on retrouve le Danois Mads Pedersen (15.00) qui sera porté par la foule, Stefan Kung toujours placé cette saison (20.00), Mathieu Van Der Poel (20.00) excellent dans cet exercice sur le Giro, ainsi que les prétendants au maillot jaune : Primoz Roglic et Geraint Thomas, tous deux cotés à 40.00 et bien sûr, Tadej Poogacar (60.00).

Les pronostics :

Yohan Bredow : Stefan Bisseger (4.00)

Christophe Cessieux : Filippo Ganna (2.00)

Jérôme Coppel : Wout Van Aert (6.00)

Cyrille Guimard : Wout Van Aert (6.00)

Pierre-Yves Leroux : Mathieu Van Der Poel (20.00)