PRONOS PARIS RMC Les paris sur Maccabi Haïfa - PSG du 14 septembre - Ligue des Champions

Notre pronostic : le PSG gagne sur la pelouse du Maccabi Haïfa et plus de 2,5 buts dans le match (1.36)

Le PSG continue son début de saison quasi-parfait. Le club de la capitale est, en effet, toujours invaincu après neuf rencontres, toutes compétitions confondues. S’ils ont connu un match plus difficile face à Brest, ils ont assuré l’essentiel pour obtenir la victoire (1-0). Toutefois, Presnel Kimpembé s’est blessé en fin de rencontre et sera absent pendant six semaines. Un coup dur pour l’arrière-garde parisienne, qui n’a pas recruté en défense centrale cet été. Paris reste évidemment largement supérieur au Maccabi Haïfa. L’actuel leader du championnat israélien est également très solide depuis le début de l’exercice. Mais il s’est déjà incliné à deux reprises en Ligue des Champions, sur les pelouses de l’Apollon Limassol, en tour préliminaire, et de Benfica. S’ils peuvent embêter leur adversaire du soir, ils devraient logiquement s’incliner.

Pariez sur Maccabi Haïfa - PSG ici !

Les autres options :

Manchester City bat Dortmund (1.22)

Le Milan AC bat le Dinamo Zagreb (1.25)

Le Real Madrid ne perd pas face à Leipzig (1.20)

La Juventus ne perd pas face à Benfica (1.33)

Naples ne perd pas sur la pelouse des Glasgow Rangers (1.25)

Cote totale des six paris sûrs : 4.14