PRONOS PARIS RMC Les paris sur Marseille - Montpellier du 29 janvier - Coupe de France

Notre pronostic: Marseille ne perd pas contre Montpellier et les deux équipes marquent (2.15)

Si Marseille reste sur cinq victoires consécutives à l'extérieur en Ligue 1 sans encaisser le moindre but, il n'en va pas de même au Vélodrome où l'OM n'a remporté qu'un match sur les six derniers (1-0 contre Troyes). Alors même si Montpellier n'est que 15e au classement à l'extérieur en championnat, on ne peut écarter l'idée d'un nul ce soir. Les Olympiens, bien qu'ils aient la meilleure défense du pays à domicile, encaissent encore régulièrement au moins un but devant leur public et les Héraultais ne sont restés muets qu'une seule fois lors de leurs six derniers déplacements (à Rennes). Dans ces conditions, je vous propose de vous couvrir avec le 1N et les deux équipes marquent (2.15). Coté marseillais, je pense bien sûr à Payet, le meilleur réalisateur du club, mais aussi à Milik s'il est titularisé (sinon Bakambu). En effet, l'avant-centre polonais marque très peu en Ligue 1 mais se montre très efficace en Coupe de France (quatre buts en deux rencontres) ou en Coupe d'Europe.

Vous trouverez ci-dessous d’autres pronostics sur cette rencontre. A vous de jouer !

Fiabilité : 55 %

Les autres pronostics sur Marseille - Montpellier :

Pari sûr : plus de 1,5 but (1.24)

Pari de folie : Marseille gagne et les deux équipes marquent (3.40)

Buteur: Payet marque (2.85)

MyMatch : 1N, les deux équipes marquent et Payet ou Milik buteur (2.90)

