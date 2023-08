PRONOS PARIS RMC Les paris sur Marseille - Reims du 12 août – Ligue 1

Notre pronostic : Reims ne perd pas à Marseille (2.10)

Les supporters olympiens ne peuvent pas être rassurés parce ce qu’ils ont vu à Athènes mercredi soir lors du 3e tour préliminaire de la Ligue des champions. Une équipe qui n’a jamais inquiété le Panathinaïkos et qui s’est mise dans une situation très délicate avant le match retour du 15 août après sa défaite 1-0. Le trio offensif Sarr/Aubameyang/Ndiaye totalement inoffensif ne peut pas inciter les parieurs à faire confiance à Marseille contre Reims qui a pris des points au Vélodrome dans 80 % des cas lors des dix dernières visites (2 victoires, 6 nuls et 2 défaites). A moins d’une prise de conscience de l’effectif et des changements dans la composition du onze de Marcelino, je vois mal les Marseillais s’imposer face aux Rémois. Avant ce non-match européen, l’OM n’avait battu que Nîmes (National) et le RKC Waalwijk, club de deuxième division néerlandaise. Dans ces conditions, comment imaginer que Reims puisse s’incliner ce soir ?

Fiabilité : 50 %

Les autres sur Marseille - Reims :

Pari sûr : moins de 3,5 buts dans le match (1.37)

Pari de folie: match nul (4.00)

Buteur : Diakité ou Munetsi marque (2.80)

My Match : N2 à la mi-temps, N2 en fin de match et moins de 3,5 buts (2.90)

Les autres options :

Troyes bat Laval (2.00)

Guingamp bat Dunkerque (1.80)

Newcastle ne perd pas contre Aston Villa et les deux équipes marquent (1.92)

Cote totale des quatre paris du jour : 14.51

