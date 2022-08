PRONOS PARIS RMC Les paris sur Monaco - Lens du 20 août - Ligue 1

Notre pronostic: Monaco bat Lens et les deux équipes marquent (3.15)

Même si Racing reste sur deux succès consécutifs en Principauté (2020 et 2021), les Monégasques me semblent supérieurs aux Lensois en ce début de saison. L'ASM, bien qu'éliminée de la Ligue des champions, n'a pas perdu contre le PSV Eindhoven (1-1 et 2-2 dans le temps réglementaire), ni face à Rennes (1-1) et s'est imposé à Strasbourg (2-1). On peut constater que le calendrier n'a pas vraiment gâté les hommes de Philippe Clément. De son côté, Lens a souffert en fin de match face à Brest pour conserver son avantage acquis dans la première heure de jeu (on est passé de 3-0 à 3-2) et a ensuite dû se contenter d'un match nul 0-0 chez le promu Ajaccien. Les "Sang et Or" peuvent s'attendre à une opposition bien plus relevée en fin après-midi à Louis II. Comme Monaco a marqué dans tous ses matches mais a pris systématiquement au moins un but, je vous suggère de parier sur une victoire des "Rouge et Blanc", mais avec des buts de chaque côté. Un joli pari de folie pas si fou que cela ! Si j'ai raison, vous triplerez votre mise de départ.

Fiabilité : 35 %

Pari sûr: 1N et plus de 1,5 but (1.39)

Pari du jour: 1N et les deux équipes marquent (1.88)

Buteur: Ben Yedder (2.05)

MyMatch: Monaco ne perd pas, les deux équipes marquent et ben Yedder buteur (3.20)

Augsburg bat mayence (3.50)

L'Union Berlin bat Leipzig (3.65)

Marseille bat Nantes et les deux équipes marquent (3.30)

Cote totale pour les quatre paris de folie: 132.80

